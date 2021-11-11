МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России на данный момент не видит причин для роста тарифов на социально значимые услуги проводного интернета и телевидения, говорится в сообщении в Telegram-канале ФАС. ФАС отметила снижение оптовых цен на бензин в России

"В настоящее время ФАС России не видит причин для роста тарифов на услуги связи по фиксированной технологии (проводное интернет-соединение, телевидение), у службы отсутствует информация о наличии предпосылок для такого роста", — сказано там.

Отмечается, что рынок связи является социально значимым. ФАС на постоянной основе проводит мониторинг повышения тарифов связи по всей стране. При поступлении жалоб либо при обнаружении в открытом доступе информации о повышении тарифов, служба проводит анализ экономической обоснованности повышения и принимает меры антимонопольного реагирования.

Согласно исследованию информационно-аналитического агентства TelecomDaily, результаты которого есть в распоряжении РИА Новости, большинство представителей российской телекоммуникационной отрасли ожидают рост тарифов их компаний в 2022 году. При этом около половины считают, что рост превысит инфляцию.

Оно проводилось в октябре-ноябре, в нем приняли участие около 65 компаний — представителей рынка связи, как федерального, так и регионального масштаба. Среди опрошенных 70% оказывают услуги фиксированного широкополосного доступа в интернет, 67% — телефонии, 66% осуществляют доступ к облакам и центрам обработки данных, 59% оказывают услуги в сфере ТВ, 58% — мобильной связи, 56% — аренды каналов и VPN, 52% — видеонаблюдения и видеоаналитики.