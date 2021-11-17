МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. Голосование за малые населенные пункты, в которые в 2022 году проведут мобильный интернет 4G, завершилось, всего проголосовали более 640 тысяч человек, сообщило Минцифры России.

Страница портала государственных услуг Российской Федерации на экране планшета

Минцифры обновит приложение "Госуслуги"

"Завершилось голосование за появление 4G в малых населенных пунктах, которые первыми подключат к интернету в следующем году. На портале госуслуг проголосовали более 630 тысяч человек, еще порядка 13 тысяч голосов в Минцифры поступили через почтовое отделение", — говорится в сообщении на сайте министерства.

Активнее всего голосовали за населенные пункты в Краснодарском крае, Чечне, Якутии, Бурятии, Коми и Татарстане, а также в Кемеровской и Челябинской областях. Список населенных пунктов, в которые будет проведен интернет, будет включать поселения с численностью от 100 до 500 человек.

Перечень населенных пунктов, которые первыми будут подключены к интернету в 2022 году в рамках программы по оказанию универсальных услуг связи, будет опубликован в конце декабря на портале госуслуг, всего до 2030 года мобильная связь станет доступной более чем в 24 тысячах малочисленных населенных пунктах страны.