МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. Голосование за малые населенные пункты, в которые в 2022 году проведут мобильный интернет 4G, завершилось, всего проголосовали более 640 тысяч человек, сообщило Минцифры России. Минцифры обновит приложение "Госуслуги"

"Завершилось голосование за появление 4G в малых населенных пунктах, которые первыми подключат к интернету в следующем году. На портале госуслуг проголосовали более 630 тысяч человек, еще порядка 13 тысяч голосов в Минцифры поступили через почтовое отделение", — говорится в сообщении на сайте министерства.

Активнее всего голосовали за населенные пункты в Краснодарском крае, Чечне, Якутии, Бурятии, Коми и Татарстане, а также в Кемеровской и Челябинской областях. Список населенных пунктов, в которые будет проведен интернет, будет включать поселения с численностью от 100 до 500 человек.

Перечень населенных пунктов, которые первыми будут подключены к интернету в 2022 году в рамках программы по оказанию универсальных услуг связи, будет опубликован в конце декабря на портале госуслуг, всего до 2030 года мобильная связь станет доступной более чем в 24 тысячах малочисленных населенных пунктах страны.