МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. Выручка МТС по МСФО в третьем квартале 2021 года выросла на 8,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 138,2 миллиарда рублей, говорится в сообщении компании.

Скорректированная OIBDA увеличилась на 4,2% — до 61,3 миллиарда рублей. Чистая прибыль уменьшилась на 12,5% — до 16,5 миллиарда рублей.

МТС улучшил прогноз по OIBDA в 2021 году, теперь ожидается рост показателя не менее чем на 6%, а не минимум на 5%, следует из сообщения компании.

"В настоящее время МТС прогнозирует рост OIBDA в 2021 году как минимум на 6% по сравнению с 2020 годом", — говорится в сообщении.

В августе компания ожидала, что рост OIBDA составит как минимум 5% в 2021 году.

МТС — крупнейший российский оператор мобильной связи. Основной акционер — АФК "Система" Владимира Евтушенкова, владеющая 44,36% уставного капитала оператора (с учетом косвенного владения через подконтрольные компании — 55,64% акций, доля эффективного участия — 50,3%).