Телекоммуникационный холдинг Veon намерен перевести материнскую компанию в Великобританию
МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Телекоммуникационный холдинг Veon Ltd., владеющий российским "Вымпелкомом" (бренд "Билайн"), сообщил о намерении перерегистрировать материнскую компанию с Бермудских островов в Великобританию, говорится в сообщении холдинга.
"Компания Veon Ltd….сегодня объявила о своем намерении перевести материнскую компанию группы в Великобританию", — говорится в сообщении.
Холдинг отмечает, что это будет публичная компания с ограниченной ответственностью, которая заменит Veon, зарегистрированную на Бермудах, в качестве конечной материнской компании группы. По мнению Veon, смена места регистрации ведущей холдинговой компании позволит группе более эффективно работать на своих рынках, обеспечив более выгодную позицию в будущем.
Veon Ltd. объединяет операторов, предоставляющих услуги в России, Пакистане, Алжире, Казахстане, Узбекистане, Бангладеш, Киргизии, Армении, Грузии, а также на Украине. Крупнейший акционер — LetterOne Михаила Фридмана (47,9%). Крупнейший актив холдинга — российский "Вымпелком".
https://1prime.ru/telecom/20220203/835968026.html