МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Телекоммуникационный холдинг Veon Ltd., владеющий российским "Вымпелкомом" (бренд "Билайн"), сообщил о намерении перерегистрировать материнскую компанию с Бермудских островов в Великобританию, говорится в сообщении холдинга. Суд не перевел в закрытый режим слушания по иску "Тинькофф" к "билайну"

"Компания Veon Ltd….сегодня объявила о своем намерении перевести материнскую компанию группы в Великобританию", — говорится в сообщении.

Холдинг отмечает, что это будет публичная компания с ограниченной ответственностью, которая заменит Veon, зарегистрированную на Бермудах, в качестве конечной материнской компании группы. По мнению Veon, смена места регистрации ведущей холдинговой компании позволит группе более эффективно работать на своих рынках, обеспечив более выгодную позицию в будущем.

Veon Ltd. объединяет операторов, предоставляющих услуги в России, Пакистане, Алжире, Казахстане, Узбекистане, Бангладеш, Киргизии, Армении, Грузии, а также на Украине. Крупнейший акционер — LetterOne Михаила Фридмана (47,9%). Крупнейший актив холдинга — российский "Вымпелком".