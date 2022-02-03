МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Оператор "Билайн" вернет своим абонентам средства за использование мобильного интернета, ошибочно списанные из-за сбоя в четверг, пользователи будут проинформированы об этом по смс, сообщили РИА Новости в компании.

Ранее в четверг абоненты сообщали о проблемах в работе мобильного интернета оператора. По состоянию на 09.54 мск на сайте Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах, было зафиксировано 274 жалобы на работу мобильного оператора. Больше всего жалоб поступило на работу мобильного интернета (82%), отсутствие сигнала (13%) и работу веб-сайта (6%).

"Действительно, у части наших абонентов могло произойти некорректное списание средств за использование мобильного интернета. Мы уже исправили эту ошибку и в ближайшее время вернем каждому клиенту избыточно списанные деньги на счет мобильного телефона. Наши абоненты также будут дополнительно проинформированы об этом по смс", — сообщили в компании.