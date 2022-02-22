МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело в отношении МТС из-за повышения цен на услуги сотовой связи в январе более чем для 28 миллионов абонентов в среднем на 9,5%, сообщила пресс-служба ведомства. ФАС России проверит рост стоимости тепла для граждан

"ПАО "МТС" в январе 2022 года повысило стоимость услуг сотовой связи для более 28 миллионов абонентов в среднем на 9,5%, обосновав это ростом своих затрат… По мнению службы, повышение тарифов в отсутствие технологического, экономического и иного обоснования нарушает интересы потребителей. Ведомство возбудило антимонопольное дело в отношении ПАО "МТС", — говорится в сообщении.

ФАС отмечает, что оператор не представил ей подтверждений роста расходов в достаточном объеме, чтобы обосновать повышение тарифов.