МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. В России к 1 июня будет создана система блокировки спам-звонков и SMS, передают "Известия", ссылаясь на сообщение Федеральной монопольной службы (ФАС). Сотовые операторы России фиксируют новый вид спам-звонков из-за рубежа

Предполагается, что система будет работать следующим образом. Абонент сможет оставить жалобу на звонок или SMS-рекламу, поступившую без его согласия, на сайтах МТС, "Мегафона", "Билайна", Tele2, а также ФАС, после чего в течение 72 часов спам-номер будет заблокирован в общей системе.

В ФАС считают, что система будет эффективна, но по мнению экспертов, для успешной работы системы будет необходимо проверять обращения, чтобы клиенты блокировали только авторов рассылок. Для этого, в частности, можно подключить анализ статистики звонков и робота-фильтра.