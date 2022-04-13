МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. Телекоммуникационного оборудования у российских операторов после приостановки деятельности в стране финского производителя Nokia и шведской компании Ericsson должно хватить до конца года, сообщил РИА Новости гендиректор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков. Ericsson приостанавливает деятельность в России на неопределенный срок

В понедельник шведская телекоммуникационная компания Ericsson проинформировала, что приостанавливает деятельность в России на неопределенный срок и отправляет российских сотрудников в оплачиваемый отпуск. При этом в конце февраля Ericsson уже приостановила все поставки в Россию. Во вторник финский производитель телекоммуникационного оборудования Nokia заявил об уходе с российского рынка из-за спецоперации на Украине. Компания уточнила, что за последние недели приостановила поставки, остановила новый бизнес и приступила к переносу научно-исследовательской деятельности за пределы России.

"Nokia ушла из России так же, как и Ericsson. Эти два игрока связаны прежде всего с инфраструктурными вопросами. На сегодняшний момент 40% поставок базовых станций для операторов приходится на эту двойку. Пока операторы закупились на определенный момент времени. Думаю, что до конца этого года не должно возникнуть проблем, но без развития сетей в регионах", — сказал Кусков.

По словам эксперта, в плане техподдержки сетей ничего для операторов не изменится. "Это все делают операторы, проблем тут не возникнет", — отметил он.

Кусков добавил, что не идут пока поставки и от третьего крупнейшего в мире поставщика телекоммуникационного оборудования Huawei. "Они не отказали в поставках, но пока сказали, что они берут паузу….Думаю, что они будут ждать определенный промежуток времени. Потом могут реализовывать продажи нам за большие деньги, потому что у нас выбора больше не будет", — подытожил эксперт.