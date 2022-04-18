МОСКВА, 18 апр — ПРАЙМ. Минцифры РФ выявило, что госорганы хуже других корпоративных клиентов исполняют требования закона о серых сим-картах, сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на источники в нескольких крупных операторах связи. Россиян предупредили о новых видах телефонного мошенничества

По их словам, Минцифры поручило мобильным операторам с 15 апреля начать отключение абонентов из госсектора от услуг связи из-за нарушения этого закона. В соответствии с ним корпоративные абоненты должны были внести сведения о конечных пользователях сим-карт в единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА) портала госуслуг до декабря 2021 года. Если операторы не отключат госзаказчиков, им грозят штрафы до 200 тысяч рублей.

Операторы получили письмо об этом на прошлой неделе, говорят собеседники газеты: "Из него следует, что госорганы хуже других корпоративных клиентов исполняют требования закона".

Операторы могут оказывать услуги только абонентам, которые прошли идентификацию, отметили в Минцифры. В министерстве не уточнили, сколько сейчас номеров зарегистрировано и какая часть принадлежит госорганам. Назван "сезонный" вид мошенничества, угрожающий россиянам

Различные услуги, в том числе мобильной связи, госсектору оказывают все крупнейшие операторы. В МТС газете сообщили, что оператор выполняет все требования закона: "Основная часть наших B2B- и B2G-абонентов прошла процедуру верификации, часть абонентов заблокирована". "Мегафон", "Вымпелком" и Tele2 отказались от комментариев. Но собеседник издания в одной из компаний отметил, что операторы не могут в одностороннем порядке прекратить оказание услуг заказчикам из госсектора, поскольку это будет нарушением требований законодательства о госконтрактах.

Это подтверждает управляющий партнер юридической компании ЭБР Александр Журавлев: "Закон о госзакупках не допускает одностороннего отказа от исполнения договора, и тем самым требование закона о серых сим-картах входит в противоречие с нормами закона о госзакупках". Эксперт отметил, что закон о серых сим-картах не предусматривает административную ответственность для абонентов, но операторам связи грозят штрафы, и они могут переложить ответственность на клиентов — например, увеличить плату или взыскать сумму штрафа с клиента.

В России около 25 миллионов корпоративных сим-карт, говорит аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. По его данным, к концу января в ЕСИА не было зарегистрировано около 7 миллионов сим-карт, из которых 2 миллиона операторы на тот момент уже отключили. По оценке аналитика, 3-4 миллиона незарегистрированных сим-карт могут принадлежать госструктурам. Проблемы с регистрацией, по его мнению, могут носить организационный характер, "но не исключено и то, что госорганы считают, что требования этого закона к ним не относятся".