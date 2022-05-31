МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. Херсонская и Запорожская области перешли на российскую мобильную связь и интернет, сообщил РИА Новости советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков. Запорожье просит Россию восстановить мобильную связь

Ранее военно-гражданская администрация Херсонской области обратилась к руководству РФ с просьбой использовать возможности российских телекоммуникационных компаний для восстановления сотовой связи в регионе.

Обращение было сделано в понедельник, после того как украинские военные в результате обстрелов на линии разграничения перебили кабель телефонной связи, что привело к масштабной аварии на магистральной сети. Без сотовой связи остались абоненты Херсонской и Запорожской областей. До этого в регионах работали как украинские, так и российские операторы сотовой связи.

"Очередной киевский теракт обрушил связь в Херсонской и Запорожской областях. Россия же сыграла на опережение. На освобожденных территориях уже исключительно российский интернет и связь. По сути это конец украинской пропаганде, башни вранья Зеленского пали", — сказал Крючков.

По его словам, крымчане в своё время уже проходили подобную ситуацию, когда киевские власти в одночасье без предупреждения отключили регион от мобильной связи.

"Оглядываясь на опыт Крыма, мы знали, что Украина со временем отключит связь и интернет на освобожденных территориях. И не ошиблись. Поэтому смогли оперативно обеспечить переход на российскую мобильную связь и интернет", — сказал Крючков.

По его словам, теперь жителям освобожденных территорий достаточно купить уже поступившие в продажу sim-карты российского оператора.

Херсонская и Запорожская области в ходе спецоперации РФ на Украине были взяты под контроль российских Вооруженных сил. Власти регионов заявили о планах стать субъектами Российской Федерации.