МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. Черногория, являющаяся кандидатом в члены Евросоюза, отключила ряд российских телеканалов. Об этом сообщил посол России в Подгорице Владислав Масленников. СМИ: ужесточение санкций против России обрушило мировую экономику

Ранее Евросоюз врамках шестого пакета антироссийских санкций ввел запрет на вещание на территории союза телеканалов Россия РТР/РТР Планета, Россия 24 и ТВ Центр — Международный.

"В прошлые выходные здесь отключили российские каналы, попавшие в шестой пакет антироссийских рестрикций Евросоюза. Однако это было сделано без формального решения о присоединении к этому пакету со стороны черногорского правительства Такое решение либо не принято, либо по крайней мере оно не опубликовано", — заявил дипломат, отметив также отключение Первого канала и канала "Победы", не попавших под санкции.