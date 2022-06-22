Tele2 отказалась от резкого повышения безлимитных тарифов
Оператор Tele2 отказался от повышения безлимитных тарифов в 1,5 раза после реакции Минцифры
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МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Мобильный оператор Tele2 отказался от значительного повышения стоимости безлимитных тарифов после реакции Минцифры, говорится в сообщении ведомства.
Во вторник клиентов мобильного оператора Tele2 оповестили о значительном повышении тарифов, жалобы на это появились в социальных сетях.
"Минцифры отреагировало на появившиеся накануне сообщения об увеличении в 1,5 раза стоимости безлимитных тарифов Tele2 и обсудило эту ситуацию с оператором. Компания оперативно ответила на позицию министерства и не будет повышать стоимость безлимитных тарифов более чем на 50 рублей в соответствии с действующими правилами", — говорится в сообщении.
https://1prime.ru/telecom/20220622/837261736.html
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