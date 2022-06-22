МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Мобильный оператор Tele2 отказался от значительного повышения стоимости безлимитных тарифов после реакции Минцифры, говорится в сообщении ведомства. ФАС предложила установить нормативы биржевых продаж для "Газпрома"

Во вторник клиентов мобильного оператора Tele2 оповестили о значительном повышении тарифов, жалобы на это появились в социальных сетях.

"Минцифры отреагировало на появившиеся накануне сообщения об увеличении в 1,5 раза стоимости безлимитных тарифов Tele2 и обсудило эту ситуацию с оператором. Компания оперативно ответила на позицию министерства и не будет повышать стоимость безлимитных тарифов более чем на 50 рублей в соответствии с действующими правилами", — говорится в сообщении.