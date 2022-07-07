Правительство рассмотрит внесение изменений в закон "О связи"
Правительство обсудит обеспечение совместного использования инфраструктуры операторами связи
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МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. Правительство России в четверг обсудит законопроект, предполагающий внесение изменений в закон "О связи", они коснутся обеспечения совместного использования операторами связи инфраструктуры для бесперебойного предоставления услуг связи абонентам.
По сообщению пресс-службы органа, на заседании планируется рассмотреть вопросы обеспечения возможности совместного использования операторами связи инфраструктуры сети связи.
Отмечается, что проект направлен на установление бесперебойного функционирования сетей связи и непрерывного предоставления услуг связи абонентам и пользователям.
https://1prime.ru/telecom/20220707/837404911.html
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