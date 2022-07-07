МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. Правительство России в четверг обсудит законопроект, предполагающий внесение изменений в закон "О связи", они коснутся обеспечения совместного использования операторами связи инфраструктуры для бесперебойного предоставления услуг связи абонентам. СМИ: правительство отказалось расширять меры поддержки операторов связи

По сообщению пресс-службы органа, на заседании планируется рассмотреть вопросы обеспечения возможности совместного использования операторами связи инфраструктуры сети связи.

Отмечается, что проект направлен на установление бесперебойного функционирования сетей связи и непрерывного предоставления услуг связи абонентам и пользователям.