МОСКВА, 25 июл — ПРАЙМ. Французский оператор спутниковой связи Eutelsat и британская компания OneWeb могут в скором времени объявить о слиянии, сообщила газета Financial Times со ссылкой на источники. Правительство рассмотрит внесение изменений в закон "О связи"

По сведениям издания, Eutelsat и OneWeb "близки" к соглашению о сделке, цель которой состоит в создании компании с "финансовой огневой мощью" для конкуренции на быстрорастущем рынке космической связи.

Источники газеты отметили, что к вечеру воскресенья окончательное соглашение еще не было достигнуто, хотя "многие вопросы были решены". Тем не менее многие ожидают, что о сделке будет объявлено уже в понедельник, подчеркивается в статье.

Как пишет газета, сделка может содействовать оживлению сотрудничества между Брюсселем и Лондоном по космическим проектам. Ожидается, что правительства Великобритании и Франции в новой компании займут места в совете директоров, говорится в публикации.

Сами OneWeb и Eutelsat комментариев изданию не предоставили.