Financial Times узнала о слиянии европейских операторов космической связи
FT сообщает о возможном слиянии французского оператора Eutelsat и британской OneWeb
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 25 июл — ПРАЙМ. Французский оператор спутниковой связи Eutelsat и британская компания OneWeb могут в скором времени объявить о слиянии, сообщила газета Financial Times со ссылкой на источники.
По сведениям издания, Eutelsat и OneWeb "близки" к соглашению о сделке, цель которой состоит в создании компании с "финансовой огневой мощью" для конкуренции на быстрорастущем рынке космической связи.
Источники газеты отметили, что к вечеру воскресенья окончательное соглашение еще не было достигнуто, хотя "многие вопросы были решены". Тем не менее многие ожидают, что о сделке будет объявлено уже в понедельник, подчеркивается в статье.
Как пишет газета, сделка может содействовать оживлению сотрудничества между Брюсселем и Лондоном по космическим проектам. Ожидается, что правительства Великобритании и Франции в новой компании займут места в совете директоров, говорится в публикации.
Сами OneWeb и Eutelsat комментариев изданию не предоставили.
https://1prime.ru/telecom/20220725/837591363.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.