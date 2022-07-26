МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. Стоимость тарифов мобильной связи в РФ может вырасти до конца года на 10-15%, однако в некоторых регионах операторы могут пойти на демпинг (продажа товаров и услуг по искусственно заниженным ценам), из-за чего рост цен будет неоднородным, рассказал РИА Новости заместитель руководителя Центра компетенций НТИ на базе Сколтеха Александр Сиволобов. Российские мобильные операторы начали брать плату за покупку сим-карты

"До конца 2022 года стоимость тарифов мобильной связи в России может вырасти на 10-15%, но рост цен будет неоднородным. В некоторых регионах операторы могут пойти на демпинг", — прогнозирует он. РИА Новости направило запрос крупнейшим российским мобильным операторам.

Сиволобов напомнил, что в июне границы повышения обозначил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев — не выше, чем индекс потребительских цен. "Потолок" роста цен на тарифы зафиксирован на уровне 17-20%. "Как будут действовать операторы в этих пределах – неизвестно. Цены где-то могут снизиться, а в каких-то тарифах могут появиться новые опции, позволяющие увеличить выручку", — отмечает эксперт.

Сиволобов добавляет, что операторам нужны деньги для инвестиций, так как РФ "отстает в скорости мобильного интернета", однако "операторы и регулятор с этим ничего поделать не могут, так как доходы населения не позволяют ощутимо поднять цены", — поясняет он.

Государство вместо повышения тарифов может предложить операторам альтернативы, если будет уверено в их необходимости, полагает эксперт. Он добавляет, что по итогам первого полугодия правительство отказалось от дополнительных мер поддержки операторов, посчитав, что "их состояние вполне удовлетворительное".

"В то же время Минцифры разработало перечень нефинансовых мер, которые будут постепенно вводиться (и адаптироваться). Среди таких мер – приостановка на год "закона Яровой", требования покрытия трасс и малых населенных пунктов, создание возможности совместного использования операторами базовых станций", — отметил Сиволобов.

В середине апреля ФАС РФ опубликовала методические рекомендации поэтапного повышения тарифов операторов связи с учетом текущего уровня инфляции. Обоснованность изменения тарифов операторов определяется службой в связи с соответствием изменению инфляции по еженедельно публикуемым данным Росстата. Изменение признается обоснованным, если уровень изменения тарифов соответствует инфляции с начала года по состоянию на последнюю неделю месяца.