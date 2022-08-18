МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Выручка МТС по МСФО во втором квартале 2022 года выросла на 0,7% — до 127,8 миллиарда рублей, говорится в сообщении компании. "Газпрому" предсказали рекордную выручку даже при сокращении экспорта

"Во втором квартале 2022 года консолидированная выручка группы МТС выросла на 0,7% до 127,8 миллиарда рублей главным образом, за счет положительного вклада телеком, финтех и медиа вертикалей", — говорится в сообщении.

Скорректированная OIBDA составила 51,8 миллиарда рублей против 57,086 миллиарда за аналогичный период прошлого года. Чистая прибыль (без учета неденежных показателей: курсовых разниц и операций с деривативами) составила 10,9 миллиарда рублей (17,222 миллиарда за второй квартал 2021 года).