МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Выдача телефонных сим-карт с российским кодом +7 (990) под брендом "Мир-телеком" началась в освобожденном городе Волчанск Харьковской области, сообщил корреспондент РИА Новости. В Харьковской области тестируют мобильную связь от российских операторов

Отмечается, что офис может выдать около 600-700 сим-карт в день.

Подчеркивается, что в данный момент в городе действует один тариф "Связь без границ". Как передает корреспондент, абонентская плата составляет 100 рублей в месяц. В пакет входит 20 гигабайт мобильного интернета, который должен заработать в ближайшее время, бесплатные звонки внутри сети (включая Херсон и Запорожье), а также 100 бесплатных минут для связи с Крымом и МТС в Краснодарском крае.

Оплата пока осуществляется через офис оператора, компания планирует ввести более удобные способы пополнения счета.

Сообщается также, что минута разговора с российскими номерами стоит три рубля, а с украинскими — 20 рублей. Для подключения к сети требуется лишь украинский паспорт. Кроме того, сим-карту может свободно получить и гражданин России. В настоящее время оператор покрывает крупные населенные пункты в Харьковской области, а также работает в Херсонской и Запорожской областях.