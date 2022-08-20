МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ. По итогам 2022 года услуги мобильной и широкополосной связи могут подорожать на 15-18%, предупреждает "Коммерсант" со ссылкой на экспертный прогноз TelecomDaily. Одежда, белье и обувь в России подорожали за год более чем на 8%

По подсчетам главы TelecomDaily Дениса Кускова, которого цитирует "Коммерсант", за первое полугодие связь в России уже подорожала в среднем на 10%, а до конца года мобильные и фиксированные операторы повысят тарифы еще на 5-8%.

Иллюстрируя эти тезисы, издание приводит пример с МТС, поднявшим цены в зависимости от региона на большинство мобильных тарифов на 20-60 рублей. При этом стоимость архивных тарифов на домашний интернет от МТС повысилась примерно на 9%, то есть повышение составило около 60 рублей.

Как прокомментировали в МТС, цену растут из-за подорожания содержания и строительства сетей, электроэнергии и услуг, которые оператор закупает у подрядчиков.

"Ростелеком" в течение первого полугодия повысил цены на услуги домашнего интернета в среднем на 2,5%, "ЭР-Телеком" (бренд "Дом.ру") — на 10-15%. Отмечалось, что "ЭР-Телеком" ежегодно индексирует тарифы в пределах инфляции, но последние два года из-за пандемии "Дом.ру" не повышал цены. При этом в "Акадо" (входит в "ЭР-Телеком") ряд архивных тарифов повысились на 2-4%.

В "Вымпелкоме" (бренд "Билайн") заявили, что не повышают цены "выше обозначенных регуляторами значений", в "МегаФоне", Tele2, "Скартеле" (Yota) отказались от комментариев.



В апреле Федеральная антимонопольная служба опубликовала рекомендации, согласно которым они имеют полное право без проведения проверок увеличивать цены на величину накопленной с начала года инфляции. На 1 августа инфляция в России в годовом выражении составила 15,3%.