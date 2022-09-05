МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил правительству ввести до 2024 года мораторий на повышение платы за использование операторами связи сотовых вышек, расположенных на территории государственных и муниципальных органов власти. Соответствующее распоряжение размещено на сайте Кремля. Путин поручил решить вопрос с финансированием проектов на Дальнем Востоке

"… Введение до 2024 года моратория на повышение платы за использование операторами связи объектов государственной и муниципальной собственности для размещения телекоммуникационного оборудования", — говорится в документе.

Как уточняется, соответствующие изменения необходимо внести в закон "О связи". Согласно поручению, в работе по скорейшему принятию поправок примет участие Государственная дума

Кроме того, органы власти будут обязаны согласовывать с Минцифры требования к операторам связи о демонтаже оборудования, размещенного на гособъектах.

Вопрос о вышках возник после внесения в санитарно-эпидемиологические правила запрета на размещение базовых станций подвижной сотовой связи на территории организаций образований. Сотовые операторы обратились за помощью в правительство, поскольку школы начали разрывать договоры аренды.

Минцифры в свою очередь поддерживало операторов и выступало за мораторий на демонтаж базовых станций, размещенных на территории образовательных учреждений.