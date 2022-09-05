Путин поручил ввести до 2024 года мораторий на повышение платы за сотовые вышки на гособъектах
МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил правительству ввести до 2024 года мораторий на повышение платы за использование операторами связи сотовых вышек, расположенных на территории государственных и муниципальных органов власти. Соответствующее распоряжение размещено на сайте Кремля.
"… Введение до 2024 года моратория на повышение платы за использование операторами связи объектов государственной и муниципальной собственности для размещения телекоммуникационного оборудования", — говорится в документе.
Как уточняется, соответствующие изменения необходимо внести в закон "О связи". Согласно поручению, в работе по скорейшему принятию поправок примет участие Государственная дума
Кроме того, органы власти будут обязаны согласовывать с Минцифры требования к операторам связи о демонтаже оборудования, размещенного на гособъектах.
Вопрос о вышках возник после внесения в санитарно-эпидемиологические правила запрета на размещение базовых станций подвижной сотовой связи на территории организаций образований. Сотовые операторы обратились за помощью в правительство, поскольку школы начали разрывать договоры аренды.
Минцифры в свою очередь поддерживало операторов и выступало за мораторий на демонтаж базовых станций, размещенных на территории образовательных учреждений.
https://1prime.ru/telecom/20220905/838008062.html