МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. Власти США в ответ на просьбу бизнесмена Илона Маска разрешили отдельные поставки коммуникационных услуг в Иран. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства финансов страны. Маск захотел вывести спутниковый интернет Starlink из-под санкций

Ранее во вторник Маск заявил о намерении просить американские власти сделать исключение из антииранских санкций для его сервиса Starlink.

"Генеральная лицензия разрешает возмездные или безвозмездные услуги по экспорту и реэкспорту, напрямую или опосредованно из США или американским лицом, где бы оно ни находилось, в Иран коммуникационной связи посредствам Интернета", — отметили в ведомстве.

В пресс-службе подчеркнули, что поставки программного обеспечения для предоставления указанных коммуникационных услуг также разрешены.

Starlink — это спутниковая сеть нового поколения, предназначенная для предоставления широкополосного доступа в интернет по всему миру. В воскресенье компания Маска SpaceX запустила на орбиту 54 спутника Starlink, и теперь у компании свыше 2,3 тысячи таких аппаратов с более чем полумиллионом активных подписчиков.