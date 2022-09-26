МОСКВА, 26 сен — ПРАЙМ. Телекоммуникационный холдинг Veon (владеет российским "Вымпелкомом") развернет в Бангладеш сеть 4G в течение следующих нескольких месяцев, говорится в материалах холдинга. Выручка Veon увеличилась в первом полугодии

"Veon Ltd… объявляет, что Banglalink, его операционная компания в Бангладеш, запускает сети следующего поколения 4G по всей стране… чтобы обеспечить высококачественную связь для ускорения использования цифровых услуг. Новая мобильная сеть будет развернута в течение следующих нескольких месяцев и…удвоит скорость интернета", — сказано в сообщении.

Отмечается, что Banglalink уже развернул три тысячи новых базовых станций, чтобы обеспечить связью следующего поколения 14 тысяч объектов по всей стране. Новая сеть 4G использует спектр 2,3 ГГц. По словам гендиректора Veon Каана Терзиоглу, запуск 4G не только стимулирует экономическое развитие Бангладеш, но и позволит укрепить позиции мобильного оператора Banglalink как ведущего поставщика услуг цифровой связи в стране.

"То, что мы являемся первым бангладешским оператором, внедрившим сеть 4G следующего поколения, демонстрирует общие стремления Veon и Banglalink обеспечить клиентам более быстрый интернет и качественный цифровой опыт", — цитируются в сообщении слова гендиректора Banglalink Эрика Ааса.