МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Европейские страны рискуют столкнуться с отключением мобильной связи в связи с энергетическим кризисом этой зимой, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники. На Кубе восстановили энергоснабжение после урагана только на пять процентов

"Мобильные телефоны по всей Европе могут отключиться этой зимой, если ограничение потребления энергии или его нормирование затронет части мобильных сетей по всему региону", — передает издание.

По данным агентства, операторы связи, такие как Nokia и Ericsson, работают с правительствами, чтобы удостовериться, что у властей есть план по обеспечению оказания критически важных услуг. Однако Европа, "привыкшая к бесперебойному питанию в течение десятилетий", не обладает достаточным количеством резервных систем, которые помогли бы справиться с массовым отключением электроэнергии.

Как отмечала Reuters президент Французской федерации операторов связи Лиза Беллуло, страны региона "возможно, несколько избалованы в значительных частях Европы, где электричество подается стабильно". В связи с недостаточным объемом инвестиций Париж, в частности, не сможет обеспечить новыми батареями все антенны страны.