МОСКВА, 4 окт — ПРАЙМ. Российские мобильные операторы "Мегафон" и Yota объединят свои розничные торговые сети до конца 2023 года, первые три совместных салона связи уже запущены в Нижнем Новгороде, Красногорске и Егорьевске, рассказали в пресс-службе "Мегафона". "Билайн", Tele2, "Мегафон" и МТС поддержат мобилизованных сотрудников

"Проект по объединению торговых сетей "Мегафон" и Yota завершится до конца 2023 года. Он позволит повысить эффективность розницы, на треть снизить расходы в развитие сети и увеличить трафик в салонах на 15%", — говорится в сообщении. Уточняется, что проект включает в себя как открытие новых салонов, так и объединение существующих.

В обновленных салонах абоненты двух операторов смогут подключить SIM-карту, в том числе перейти к оператору с сохранением номера, подключить цифровые продукты, а также приобрести смартфоны, планшеты, роутеры, устройства для "умного дома", товары для путешествий и здорового образа жизни, а также гаджеты для детей.

По словам операционного директора "Мегафона" Олег Телюкова, теперь абоненты Yota смогут подключить услуги и получить консультацию в любом салоне во всех регионах присутствия "Мегафона". Он также подчеркнул, что объединение позволит сократить на треть расходы в развитие и предоставить абонентам двух операторов максимальные возможности в области клиентского сервиса.

"До конца 2023 года все собственные салоны и работающие по франшизе заработают в новом формате. Первые три совместных кобрендинговых салона уже запущены в Нижнем Новгороде, Красногорске и Егорьевске", — отметили в "Мегафоне".