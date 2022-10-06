МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Российский провайдер "Ростелеком" завершает перевод клиентов в дистанционный формат и постепенно закрывает салоны связи, последние из них будут закрыты в октябре, сообщили РИА Новости в компании. "Мегафон" и Yota объединят розничные сети до конца 2023 года

"Ростелеком" завершает процесс перевода клиентского сервиса в дистанционный формат. … Учитывая, что решение всех вопросов возможно без физического посещения салонов связи, их наличие теряет свою актуальность и экономическую целесообразность. Переход к новой модели клиентского сервиса длился несколько лет, центры продаж и обслуживания закрывались постепенно, и в октябре 2022 года будут закрыты последние салоны", — говорится в сообщении.

В компании отметили, что цифровые каналы обслуживания предпочитают почти 100% клиентов, а доля клиентов, посещающих офисы оператора, составляет 0,01%. "При этом около 70% личных обращений в салоны связаны с оплатой и подключением услуг, получением информации о действующих тарифах, покупкой оборудования — все услуги и помощь специалистов доступны в онлайн-формате (личный кабинет на сайте и в мобильном приложении, чат, горячая линия)", — добавляется в сообщении.

По состоянию на конец 2018 года в розничную сеть "Ростелекома" входило более 800 центров продаж и обслуживания в 79 регионах России.