МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) признала МТС нарушителем антимонопольного законодательства: оператор связи необоснованно повысил стоимость услуг для абонентов — более чем на 20% в нынешнем году при инфляции в 10,5%, ведомство предписало компании снизить тарифы до экономически обоснованного уровня, а размер штрафа определит в ходе административного расследования, сообщила ФАС. "Мегафон" и Yota объединят розничные сети до конца 2023 года

По данным ФАС, компания в январе 2022 года повысила стоимость услуг сотовой связи для более 28 миллионов абонентов в среднем на 9,5%, обосновав это ростом своих затрат, но подтверждения роста расходов в объеме, достаточном для обоснования роста цен, в ФАС не представила. В августе, сентябре и октябре компания также повышала цены для разных тарифных планов. "Таким образом, общее повышение тарифов для 28 млн абонентов в 2022 году составило более 20% при уровне индекса потребительских цен по состоянию на конец августа 10,5%", — говорится в сообщении. По последним данным Росстата, инфляция с начала года по конец сентября составила 10,46%.

"ФАС России пришла к выводу, что повышение тарифов в отсутствие технологического, экономического и иного обоснования нарушает интересы потребителей. Сегодня комиссия ведомства признала оператора виновным в установлении и поддержании монопольно высокой цены на свои услуги. Служба выдала МТС предписание о необходимости снижения тарифов, в рамках которых произошли повышения, до экономически обоснованного уровня", — говорится в сообщении.

Уточняется, что размер штрафа для компании "будет определен в ходе административного расследования".

В середине апреля ФАС РФ опубликовала методические рекомендации поэтапной индексации тарифов операторов связи с учетом текущего уровня инфляции, разработанные для обеспечения развития экономики РФ в условиях санкций. Обоснованность изменения тарифов операторов определяется службой в связи с соответствием изменению инфляции по еженедельно публикуемым данным Росстата. Изменение признается обоснованным, если уровень изменения тарифов соответствует инфляции с начала года по состоянию на последнюю неделю месяца.