МОСКВА 13 окт — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ возбудила дело в отношении "Мегафона": по мнению службы, компания необоснованно повысила тарифы, их увеличение на услуги связи, состоявшееся в мае, составило в среднем 12%, сообщили в ФАС. Федеральная антимонопольная служба предписала МТС снизить тарифы

По данным ФАС, в мае "Мегафон" повысил тарифы на услуги связи для более 16,5 миллиона абонентов "в среднем на 12%". Уточняется, что служба также установила, что уровень изменения тарифов не соответствовал уровню инфляции.

"В связи с этим ФАС России провела анализ экономической обоснованности повышения. Ведомство пришло к выводу, что рост затрат компании не соответствует росту доходов от повышения тарифов на услуги связи. Это может привести к ущемлению интересов потребителей. В результате ФАС России возбудила в отношении ПАО "Мегафон" дело по признакам нарушения пункта первого, части первой статьи 10 "Закона о защите конкуренции", — говорится в сообщении.

РИА Новости направило запрос в "Мегафон".

В середине апреля ФАС опубликовала методические рекомендации поэтапной индексации тарифов операторов связи с учетом текущего уровня инфляции, разработанные для обеспечения развития экономики РФ в условиях международных санкций.

Обоснованность изменения тарифов операторов определяется службой в связи с соответствием изменению инфляции по еженедельно публикуемым данным Росстата. Изменение тарифов признается обоснованным, если уровень такого изменения соответствует инфляции с начала года по состоянию на последнюю неделю месяца.