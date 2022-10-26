СОЧИ, 26 окт — ПРАЙМ. Пилотирование системы "Антифрод" для защиты граждан от мошенничества с использованием подменных номеров начнется в России до конца года, в 2023 году она будет масштабирована, а в 2024 произойдет ее расширение на регионы, заявил заместитель директора центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования "Главного радиочастотного центра" (ГРЧЦ) Денис Глазунов. В России заработает система защиты абонентов от звонков с подменных номеров

Глава Роскомнадзора Андрей Липов заявил во вторник, что данная система заработает в России в 2023 году.

"С точки зрения сроков: до конца года мы планируем завершить создание основной части системы и начать ее пилотировать. В 2023 году мы планируем ее масштабировать, ну и в 2024 году это будет больше распределение ее по регионам", — сказал Глазунов в ходе форума "Спектр".