МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Верховный суд отказал швейцарской Sqwin SA в пересмотре судебных актов двух нижестоящих инстанций, которые отклонили ее иск с требованием запретить южнокорейской Samsung Electronics и ее российской "дочке" продавать в России 61 модель смартфонов Samsung с платежным сервисом Samsung Pay. Чистая прибыль Samsung Electronics снизилась в третьем квартале

Как следует из информации в картотеке арбитражных дел, судья ВС РФ Рамзия Хатыпова отклонила кассационную жалобу Sqwin SA, просившей передать дело для пересмотра в Судебную коллегию по экономическим спорам.

Швейцарской компании до недавнего времени принадлежал российский патент "Система электронных платежей". Считая, что сервис Samsung Pay нарушает ее права на изобретение, Sqwin в феврале 2020 года обратилась в суд с этим иском. Палата по патентным спорам Роспатента в марте этого года, рассмотрев возражение ООО "Самсунг Электроникс Рус Компани", аннулировала патент истца. Роспатент установил, что российский патент был зарегистрирован с нарушением закона.

Между тем до этого спор рассмотрели уже две судебные инстанции. Арбитражный суд Москвы в июле 2021 года запретил Samsung Electronics и "Самсунг Электроникс Рус Компани" использование продукции, включающей в себя Samsung Рау, в том числе ее ввоз в РФ, предложение к продаже, продажу и иное введение в оборот. В октябре суд принял дополнительное решение по делу. В нем он перечислил все модели устройств, запрещенных к продаже в РФ — от выпущенного в 2017 году Samsung Galaxy J5 до новейших Samsung Galaxy Z Flip и Samsung Galaxy Fold, всего 61 модель. В Samsung сообщили, что решения о возобновлении поставок в Россию нет

Девятый арбитражный апелляционный суд, рассмотрев жалобы ответчиков, в марте отменил решение первой инстанции и полностью отклонил иск. Он установил, что в смартфонах Samsung не используется ряд признаков изобретения, охраняемого патентом швейцарской компании, а если хотя бы один из признаков не задействован, патент не считается использованным, следовательно, отсутствует факт нарушения прав. Суд по интеллектуальным правам в июле отклонил первую кассацию истца, оставив в силе постановление апелляционной инстанции.

Согласно описанию изобретения истца, оно относится к средствам для проведения онлайнового платежа с применением мобильного устройства покупателя и кассовой системы продавца. В материалах Роспатента датой регистрации патента указано 23 апреля 2019 года, при этом дата начала отсчета действия патента – 2 декабря 2013 года. Сервис Samsung Pay был запущен в 2015 году, в России появился спустя год. До международных санкций Samsung Pay был третьей по популярности системой бесконтактных платежей в России с долей 17%.