МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Выручка МТС по МСФО в третьем квартале 2022 года увеличилась на 0,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 137,7 миллиарда рублей, сообщила компания. Выручка Engie за январь-сентябрь выросла в 1,9 раза

"Консолидированная выручка группы МТС в третьем квартале 2022 года выросла на 0,8% год к году до 137,7 миллиарда рублей. Выручка группы МТС за девять месяцев 2022 года выросла на 3,0% до 397,4 миллиарда рублей", — говорится в сообщении.

OIBDA компании за третий квартал составила 60,5 миллиарда рублей, скорректированная OIBDA за девять месяцев — 168,7 миллиарда рублей. Чистая прибыль МТС за квартал — 12,3 миллиарда рублей, за девять месяцев — 27,1 миллиарда рублей.

"Выручка рассчитана с учетом внутригрупповых транзакций, суммы могут отличаться в результате округлений. Финансовые результаты за 2020 и 2021 год были пересчитаны в связи с деконсолидацией NVision", — отметили в компании.

Уточняется, что снижение выручки в третьем квартале по сравнению с аналогичным периодом прошлого года было вызвано возросшими расходами на финансирование ввиду более высоких процентных ставок, а также отрицательными курсовыми разницами на фоне ослабления рубля по сравнению с курсом на конец второго квартала этого года.

Капзатраты компании за девять месяцев 2022 года составили 74,9 миллиарда рублей.

МТС — крупнейший российский оператор мобильной связи. Основной акционер — АФК "Система" Владимира Евтушенкова. В свободном обращении находится 42,2% акций МТС, эффективная доля АФК "Система" в уставном капитале компании составляет менее 50%.