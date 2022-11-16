2022-11-16T17:52:48+03:00
2022-11-16T17:52:48+03:00
2022-11-16T17:52:48+03:00
2022
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В Telecom Italia увидели возможность улучшения финансовых показателей
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https://россиясегодня.рф
. Telecom Italia (TIM), скорее всего, улучшит свои целевые финансовые показатели на следующие два года. Об этом сообщил менеджменту глава компании, по словам представителя TIM... ПРАЙМ, 16.11.2022
телеком, бизнес, технологии, новости, telecom italia, финансовые показатели, прогноз
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Telecom Italia (TIM), скорее всего, улучшит свои целевые финансовые показатели на следующие два года. Об этом сообщил менеджменту глава компании, по словам представителя TIM.
Пьетро Лабриола сделал эти комментарии во время встречи с топ-менеджерами бывшей телефонной монополии.
В прошлом году TIM сделала ряд предупреждений по прибыли, а в августе обремененная долгами компания улучшила прогноз ожидаемого снижения базовой прибыли на 2022 год.
Лабриола сказал, что TIM придерживается своих целей на 2022 год, что, вероятно, откроет путь к улучшению прогноза на 2023-2024 годы.
Согласно текущему прогнозу, TIM планирует совокупное сокращение базовой прибыли на 1%-3% в течение трех лет до 2024 года.