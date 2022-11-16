МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Telecom Italia (TIM), скорее всего, улучшит свои целевые финансовые показатели на следующие два года. Об этом сообщил менеджменту глава компании, по словам представителя TIM. Выручка МТС в третьем квартале выросла на 0,8 процента

Пьетро Лабриола сделал эти комментарии во время встречи с топ-менеджерами бывшей телефонной монополии.

В прошлом году TIM сделала ряд предупреждений по прибыли, а в августе обремененная долгами компания улучшила прогноз ожидаемого снижения базовой прибыли на 2022 год.

Лабриола сказал, что TIM придерживается своих целей на 2022 год, что, вероятно, откроет путь к улучшению прогноза на 2023-2024 годы.

Согласно текущему прогнозу, TIM планирует совокупное сокращение базовой прибыли на 1%-3% в течение трех лет до 2024 года.