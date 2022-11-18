МОСКВА, 18 ноя — ПРАЙМ. Мобильный оператор Tele2 в своем иске к российскому подразделению шведской компании Ericsson и дистрибьютору "Сател ТВК" требует взыскать с них солидарно неустойку в размере более 4,1 миллиона евро (около 258 миллионов рублей по курсу ЦБ), следует из опубликованного определения арбитражного суда Москвы. Суд обязал Gasum выплатить задолженность "Газпром экспорту"

Истец также требует обязать ответчиков поставить оборудование по условиям рамочного договора поставки и оказания услуг от 30 июля 2014 года и присудить им судебную неустойку (астрент) на случай неисполнения будущего судебного акта. Суд принял иск к рассмотрению и назначил предварительные слушания на февраль.

Ранее в пресс-службе Tele2 сообщили РИА Новости, что иск подан из-за отказа Ericsson поставлять оборудование в Россию. До этого оборудование шведского производителя мобильный оператор получал через ООО "Сател ТВК".

В пресс-службе Tele2 отмечали, что большая часть недопоставленного оборудования относится к заказам, сделанным задолго до введения международных санкций, и поясняли, что оператор обратился в арбитражный суд с иском о взыскании штрафов и пеней, "а также обязании ответчиков выполнить условия контрактов".

Представитель Tele2 также рассказал, что несмотря на готовность к компромиссу по итогам восьмимесячных переговоров оператор "так и не получил конструктивных предложений по урегулированию ситуации" от бывшего партнера. Сумму иска в компании не раскрывали.

Российское представительство Ericsson — АО "Эрикссон Корпорация" — было учреждено в 1994 году. Ericsson поставлял телекоммуникационное оборудование в Россию, работал с крупнейшими операторами связи. После начала военной операции на Украине и введения международных санкций компания объявила о прекращении поставок в РФ. В конце августа в СМИ появилась информация, что Ericsson до конца года закроет представительство в России и сократит всех сотрудников.