МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Полноценное развертывание сетей 5G в России сталкивается с тремя ключевыми проблемами — с отсутствием необходимого оборудования, доступа к "золотому" диапазону и достаточного спроса со стороны промышленных компаний, рассказал РИА Новости руководитель направления технологического консалтинга Центра компетенций НТИ по большим данным МГУ Дмитрий Архипов. Предприятия России получат доступ к услугам сети 5G в удаленных районах

"Сегодня существуют три ключевые проблемы развития сетей 5G в России — отсутствие оборудования, отсутствие выделенного "золотого" диапазона (3.4-3.8 гигагерц) частот, отсутствие спроса у промышленных компаний на решение в области 5G", — сказал Архипов.

В свою очередь, заместитель руководителя направления технологического консалтинга ЦК НТИ на базе МГУ Варвара Радаева отметила, что первые две причины обусловлены "объективными факторами, на которые сейчас вряд ли можно повлиять, в то время как спрос может измениться по мере проведения цифровой трансформации компаний".

"Суть низкого спроса на решения private-5G заключается в низких темпах цифровой трансформации компаний… Примером качественной цифровой трансформации на промышленных объектах является создание цифрового двойника всего оборудования, использование робототехники для ремонта оборудования, то есть переход к качественно новому технологическому укладу", — добавила Радаева.

Она уточнила, что "при таком технологическом укладе наличие надежной сверхбыстрой связи с высокой пропускной способностью будет необходимо". По ее словам, такие проекты могут быть слишком дорогими для большинства компаний.

"Создание условий для финансирования таких проектов – ключевая задача государства и частного бизнеса. Решение данной проблемы обеспечит создание спроса на решения 5G, что в свою очередь создаст стимул для решения проблемы по выделению необходимых частот. Одним из решений проблемы является обеспечение компаний дешевыми долгими деньгами, например, создание механизмов цифрового льготного кредита под 0-1% на срок до 20 лет", — считает Архипов.