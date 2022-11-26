Молдавия надеется получить бесплатный роуминг на территории Евросоюза
Вице-премьер Молдавии Спыну: Кишинев надеется получить бесплатный роуминг на территории ЕС
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КИШИНЕВ, 26 ноя — ПРАЙМ. Молдавия обсудила с Румынией возможность отмены платы за роуминг на территории Евросоюза, сообщил молдавский вице-премьер Андрей Спыну.
"У меня была встреча с Владом Стойкой — председателем Национального управления по администрированию и регулированию в области коммуникаций (ANCOM) и его коллегами, мы обсудили поддержку, которую они могут нам предложить, чтобы наша страна могла получить отмену платы за роуминг на всей территории ЕС", — написал он в Telegram-канале.
Спыну добавил, что представители ANCOM работают и в других европейских структурах по коммуникациям, поэтому имеют достаточно опыта, чтобы помочь республике реализовать все необходимые изменения на техническом и законодательном уровнях.
https://1prime.ru/telecom/20221126/838961342.html
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