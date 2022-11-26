КИШИНЕВ, 26 ноя — ПРАЙМ. Молдавия обсудила с Румынией возможность отмены платы за роуминг на территории Евросоюза, сообщил молдавский вице-премьер Андрей Спыну. Молдавские власти предупредили об очередном росте тарифа на электричество

"У меня была встреча с Владом Стойкой — председателем Национального управления по администрированию и регулированию в области коммуникаций (ANCOM) и его коллегами, мы обсудили поддержку, которую они могут нам предложить, чтобы наша страна могла получить отмену платы за роуминг на всей территории ЕС", — написал он в Telegram-канале.

Спыну добавил, что представители ANCOM работают и в других европейских структурах по коммуникациям, поэтому имеют достаточно опыта, чтобы помочь республике реализовать все необходимые изменения на техническом и законодательном уровнях.