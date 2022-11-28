МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони наделила одного из своих помощников полномочиями по контролю за стратегией Рима по созданию сверхскоростных широкополосных сетей. Новое правительство правого толка пересматривает планы в отношении крупнейшей телекоммуникационной компании страны Telecom Italia (TIM). Власти Италии намерены проводить взвешенную налогово-бюджетную политику

Cогласно указу, опубликованному в пятницу, с которым ознакомилось агентство Reuters, секретарь Совета министров Алессио Бутти теперь будет отвечать за стратегию, Бутти критиковал план предыдущего правительства по сокращению долгов TIM в 25 млрд евро путем продажи сети наземных линий связи.

Продажа является ключевым элементом стратегии генерального директора Пьетро Лабриолы, направленной на разделение и модернизацию компании. Государственный банк Cassa Depositi e Prestiti (CDP) до конца ноября должен представить предварительное предложение о продаже сети наземной связи в соответствии с планом, предложенным предыдущим премьером Марио Драги.

Предложение на сумму нескольких миллиардов евро станет частью более широкого проекта по объединению сети TIM с более мелким конкурентом Open Fiber, который контролируется CDP.

Бутти раскритиковал такой подход и призвал CDP поглотить TIM, акции которой торгуются вблизи рекордного минимума, с целью объединения сетевых активов бывшего телефонного монополиста с активами Open Fiber.

Проект Бутти под названием Minerva также предусматривает продажу сервисных операций TIM, а также подразделения, зарегистрированного в Бразилии, чтобы сократить долг.

Государственный банк является вторым по величине инвестором TIM с долей в 10%. Французский медиаконгломерат Vivendi владеет 24% акций.

CDP по-прежнему намерен подать заявку на покупку инфраструктуры TIM к 30 ноября в соответствии с предварительным соглашением, заключенным в мае, но еще не получил одобрения правительства, как сообщили Reuters в пятницу четыре источника.

Два источника сказали, что у ключевых правительственных чиновников все еще есть сомнения относительно плана CDP, и поэтому банк может заморозить предложение по сети.

Министр экономики Джанкарло Джорджетти, который играет ключевую роль в продаже, во вторник повторил, что правительство хочет получить контроль над сетью TIM, которая считается стратегическим активом, добавив, что эта цель может быть достигнута "несколькими способами".

Встреча между представителями правительства и профсоюзов для обсуждения будущего TIM запланирована на 28 ноября.

На фоне возросшей неопределенности вокруг заявки со стороны CDP новое правительство Италии сегодня рассматривает варианты дальнейшего существования Telecom Italia. Источник в правительстве не исключил, что Мелони может принять решение относительно компании уже сегодня.