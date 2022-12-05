МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ. Роскомнадзор проведет проверку в связи с утечкой данных сотрудников "Вымпелкома" (владеет брендом "Билайн"), сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. "Билайн" сообщил об утечке данных из корпоративного справочника оператора

В четверг в пресс-службе "Билайна" сообщили, что данные из корпоративного справочника мобильного оператора попали в открытый доступ. Отмечалось, однако, что данные клиентов в безопасности, компания проводит расследование.

"По признакам утечки данных сотрудников ПАО "Вымпелком" Роскомнадзор проведет проверку в соответствии с законодательством", — говорится в сообщении.

Отмечается, что компания "уведомила Роскомнадзор об инциденте в сроки, установленные законодательством, что будет учтено при проверке".

С 1 сентября 2022 года вступили в силу изменения в закон "О персональных данных", согласно которым, оператор, допустивший утечку данных, будет обязан в течение 24 часов самостоятельно сообщить об инциденте в Роскомнадзор, а в течение 72 часов предоставить в ведомство результаты внутреннего расследования с указанием причины и виновных лиц.