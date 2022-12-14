МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Международный мобильный оператор Tele2 будет поставлять сетевые услуги шведской топливной компании OKQ8, следует из пресс-релиза Tele2 AB. МТС установил ориентир купонов по облигациям не выше 8,65 процента

"Tele2 AB выиграла тендер по закупкам в масштабах всей Северной Европы на предоставление сетевых услуг для топливной компании OKQ8 с уклоном в комплексные решения, не причиняющие вред климату", — говорится в пресс-релизе.

В рамках соглашения Tele2 создаст в Северной Европе одну из крупнейших сетей с использованием технологии SD-WAN. Кроме того, Tele2 предоставит OKQ8 несколько инновационных услуг в рамках концепции "сеть как услуга", в частности предложит помощь по управлению жизненным циклом и переработке электронных отходов.

Соглашение с OKQ8 будет включать в себя подключение по оптоволокну и мобильную связь 5G. Услуги будут предоставляться примерно 600 станциям технического обслуживания, базам и офисам в Швеции и 300 станциям в Дании.

Tele2 AB — международная телекоммуникационная компания со штаб-квартирой в Стокгольме. Была основана в конце 1970-х как дочернее предприятие группы компаний Investment AB Kinnevik.

OKQ8 — одна из крупнейших шведских топливных компаний, включает, в частности, сеть АЗС, в том числе станции зарядки для электромобилей, а также предоставляет услуги техобслуживания и проката автомобилей.