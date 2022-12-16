МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. "Ростелеком" после завершения строительства подводной волоконно-оптической линии связи на Чукотку начинает подключать абонентов в Анадыре, сообщил глава региона Роман Копин. "Ростелеком" установил ориентир купонов специальных облигаций

Накануне "Ростелеком" сообщил, что завершил строительство подводной волоконно-оптической линии связи на Чукотку длинной 2,2 тысячи километров, коммерческая эксплуатация начнется в первом квартале 2023 года. Чукотка оставалась последним регионом, не подключенным наземными волоконно-оптическими линиями к общей сети связи РФ. Строительство этой подводной ВОЛС — самый крупный региональный проект национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации".

"Начинается новый этап цифровизации Чукотского АО. Уже на первом его этапе 40% жителей округа получают доступ к принципиально другому качеству связи. По скорости это 100-200 Мбит/с гарантированно. Сегодня "Ростелеком" уже начинает подключать абонентов, завтра планируют работать на улице Горького в Анадыре", — написал Копин в Telegram-канале.

По его словам, в дальнейшем ВОЛС позволит развивать инфраструктуру связи в районах Чукотки. На первом этапе — распределить высвобождающийся спутниковый ресурс между населенными пунктами округа без оптоволокна. Далее — расширить зону покрытия оптоволоконных сетей на Западную Чукотку — Билибино, Певек — и на восточную часть — Эгвекинот.

Ранее в Минцифре заявляли, что строительство и запуск ВОЛС от Петропавловска-Камчатского до Анадыря поможет сдерживать рост тарифов на интернет на Чукотке. Там отмечали, что в Чукотском автономном округе спутниковая связь до сих пор остается единственной доступной магистральной инфраструктурой связи.