МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Tele2 разрешил клиентам оплачивать подписки на ушедшие из России сервисы, в частности Spotify и Twitch, с помощью сертификатов, его номинал можно выбрать в долларах, а оплатить — со счета телефона, рассказали в Tele2. Минцифры обяжет Apple разрешить скачивать приложения на iOS не из App Store

В компании напомнили, что два месяца назад был реализован пилотный проект. С тех пор клиентам оператора доступно приобретение сертификатов на пополнение Apple ID для покупок в App Store и iTunes.

"Tele2 предлагает клиентам широкий список зарубежных сервисов, которые прежде были недоступны для оплаты в России. Это 17 платформ, в том числе Amazon, Twitch, Fortnite, Spotify, Nintendo eShop, PUBG Mobile, Minecraft, EA Play. Абоненты могут оплатить сертификаты этих сервисов со счета телефона Tele2 без комиссии. Клиенты выбирают их номинал в долларах, а точную сумму списания в рублях видят в SMS перед подтверждением покупки", — говорится в сообщении.

Часть сертификатов доступны только для оплаты аккаунтов, зарегистрированных в США, однако можно завести и новые. Уточняется, что новый способ оплаты сервисов "абсолютно безопасен для клиентов" — деньги списываются с мобильного счета Tele2, а все платежные данные замкнуты в периметре компании и проводятся в зашифрованном виде.

"Возможность их компрометации исключается", — отметили в пресс-службе оператора.

На данный момент для оплаты доступны следующие сервисы: Amazon, Twitch, Fortnite, Xbox, Nintendo eShop, Spotify, PlayStation Store Card, PlayStation Network, PUBG Mobile, EA Play, Mobile Legends, Minecraft, EA Games Origin Apex, Free Fire, Roblox, Razer Gold Pins, Crossout.

Схожую схему ранее абонентам предложил "Билайн". В разделе "Оплата услуг" на сайте оператора появилась вкладка "развлечения", которая позволяет оплачивать зарубежные сервисы, переставшие принимать российские банковские карты.