МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. Телевизоры с функцией Smart TV могут не только передавать данные сторонним лицам, но и стать "жертвой" хакеров, поэтому, чтобы свести к минимуму возможность отслеживания своего устройства, на нем необходимо отключить функцию автоматического распознавания контента, рассказали РИА Новости в Роскачестве. В "Лаборатории Касперского" рассказали, откуда россиянам звонят мошенники

"Как свести к минимуму отслеживание вашего Smart TV — отключите функции автоматического распознавание контента — ACR. Ищите их в разделах "Приватность", "Конфиденциальность", "Условия и политика" или подобных. Эта функция идентифицирует рекламу, телешоу и фильмы, которые вы просматриваете на своем телевизоре. Любопытно, что анализироваться будет любой контент — полученный через потоковые приставки, кабельное/эфирное телевидение и даже через проигрыватели DVD и Blu-Ray", — говорится в сообщении.

Отмечается, что Smart TV действительно может быть взломан, а камеру и микрофон на устройстве можно использовать для слежки. При этом личные данные могут быть переданы сторонним компаниям для продажи рекламодателям, однако обычно производители это и не скрывают, прописывая соответствующие положения в политике конфиденциальности.

Так, по словам руководителя Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергея Бодрова, в телевизорах с функцией Smart TV действительно встроены приложения, которые могут следить за активностью пользователей и отправлять собранные данные в аналитические компании. Это позволяет составить подробный профиль потребителя, но это обезличенный портрет. "В общей массе такие данные помогают компаниям улучшать сервис и да — показывать вам более подходящую рекламу", — уточнил он.

При этом атака на Smart TV вероятна в том случае, когда хакерам целенаправленно нужно нанести ущерб цифровой, финансовой или реальной жизни какого-то определенного пользователя. В случае с обычными гражданами и для "развлечения" такое вряд ли возможно, потому что это затратный процесс, полагают в Роскачестве.

"По сути Smart TV — это тот же смартфон, только с огромным экраном. Большинство приложений для Android можно установить и на Smart TV, а значит, появляется риск тех же уязвимостей, что и на телефоне. Кроме того, есть определенная категория людей, в том числе и среди юристов, которые слишком обеспокоены сборами данных и постоянно подают иски в суды против мегакорпораций. Ну, и при случае могут сорвать джекпот, отсудив кругленькую сумму. Поэтому наш совет — быть умнее любой "умной" техники: ограничивать активность по сбору и анализу данных и читать политики конфиденциальности", — заключил Бодров.