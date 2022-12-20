В Минцифры назвали число заблокированных подозрительных сим-карт
Глава Минцифры Шадаев: за 1,5 года заблокировали 3,5 миллиона подозрительных сим-карт
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МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. Минцифры в рамках борьбы с подменными номерами за 1,5 года заблокировало в России 3,5 миллиона подозрительных сим-карт, зарегистрированных в основном в корпоративном сегменте, заявил глава министерства Максут Шадаев.
"Дополнительно большой объем работы проводится в целях борьбы с подменными номерами, здесь мы за полтора года заблокировали 3,5 миллиона подозрительных сим-карт, которые в основном записывались в корпоративном сегменте", — сказал Шадаев во время выступления в Госдуме на правительственном часе.
Он также добавил, что Роскомнадзором создается система контроля соблюдения правил по пропуску трафика телефонных звонков, которая позволит выявлять использование подменных номеров.
https://1prime.ru/telecom/20221220/839239544.html
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