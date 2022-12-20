МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. Минцифры в рамках борьбы с подменными номерами за 1,5 года заблокировало в России 3,5 миллиона подозрительных сим-карт, зарегистрированных в основном в корпоративном сегменте, заявил глава министерства Максут Шадаев. Глава Минцифры назвал долю работающих на Россию уехавших IT-специалистов

"Дополнительно большой объем работы проводится в целях борьбы с подменными номерами, здесь мы за полтора года заблокировали 3,5 миллиона подозрительных сим-карт, которые в основном записывались в корпоративном сегменте", — сказал Шадаев во время выступления в Госдуме на правительственном часе.

Он также добавил, что Роскомнадзором создается система контроля соблюдения правил по пропуску трафика телефонных звонков, которая позволит выявлять использование подменных номеров.