МОСКВА, 27 дек — ПРАЙМ. "Мегафон" пока не получал решение ФАС, компания будет предпринимать дальнейшие шаги только после получения и изучения мотивировочной части решения ведомства, сообщили РИА Новости в пресс-службе мобильного оператора. ЦБ предложил проработать снижение страховки по вкладам в токсичной валюте

Ранее во вторник ФАС признала "Мегафон" нарушителем антимонопольного законодательства из-за необоснованного повышения стоимости услуг в мае в среднем на 12%. Ведомство предписало компании снизить тарифы до экономически обоснованного уровня. Уточняется, что размер штрафа для компании "будет определен в ходе административного расследования".

"Мы пока не получили решение ФАС. Мы представили в ведомство полное обоснование повышения тарифов, в том числе детальную информацию о росте затрат компании на оказание услуг. Принимать решение о дальнейших шагах мы будем после получения и изучения мотивировочной части решения ФАС", — отметили в "Мегафоне".

В начале октября в ФАС сообщили, что возбудили дело в отношении "Мегафона", так как компания необоснованно повысила тарифы. В "Мегафоне" РИА Новости рассказали тогда, что заранее проинформировали ведомство о повышении тарифов, находятся в тесном контакте со службой в связи возбужденным делом и дают дополнительные документы.

В ФАС уточнили, что антимонопольное дело в отношении "Мегафона" было возбуждено в соответствии с частью первой статьи 14.31 КоАП РФ о "Злоупотреблении доминирующим положением на товарном рынке". Штраф по вышеуказанной статье для юридических лиц — от 300 тысяч до 1 миллиона рублей.

В середине апреля ФАС РФ опубликовала методические рекомендации поэтапной индексации тарифов операторов связи с учетом текущего уровня инфляции, разработанные для обеспечения развития экономики РФ в условиях санкций. Обоснованность изменения тарифов операторов определяется службой в связи с соответствием изменению инфляции по еженедельно публикуемым данным Росстата. Изменение признается обоснованным, если уровень изменения тарифов соответствует инфляции с начала года по состоянию на последнюю неделю месяца.