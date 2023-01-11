МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Американская технологическая компания Apple планирует с 2024 года начать использовать экраны собственного производства на мобильных устройствах для снижения зависимости от таких партнеров, как Samsung и LG, пишет Блумберг со ссылкой на источники. Из Apple уйдет вице-президент по сервисам, сообщили СМИ

"Apple планирует начать использовать собственные дисплеи на мобильных устройствах уже в 2024 году для снижения зависимости от таких партнеров по технологиям, как Samsung и LG", — говорится в публикации.

Согласно собеседникам издания, первыми экраны Apple получат носимые устройства Apple Watch к концу 2024 года. Позднее Apple расширит линейку самостоятельно производимых дисплеев, в том числе, для смартфонов iPhone.

Отмечается, что помимо снижения зависимости от сторонних производителей, компания хочет получить больший контроль над дизайном и возможностями дисплеев. В частности, новое поколение дисплеев должно быть более ярким, лучше смотреться под углом, а контент будет выглядеть так, будто "он изображен на поверхности стекла".

Помимо Samsung и LG, дисплеи microLED Apple также закупает у Japan Display, Sharp и BOE Technology Group.