МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. "Мегафон" выпустил на российский рынок собственный бренд кнопочных телефонов Fontel, первая модель уже поступила в продажу, цена телефона будет варьироваться от 590 до 2990 рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Мегафона". "Мегафон" купил российского разработчика программного обеспечения oneFactor

"Мегафон" разработал линейку современных кнопочных телефонов под собственным брендом Fontel. Первая модель уже поступила в продажу … Стоимость устройств будет составлять от 590 рублей до 2990 рублей", — сообщили в компании.

Уточняется, что первую модель линейки уже можно приобрести в интернет-магазине оператора, а в феврале она будет доступна уже и в рознице "Мегафона". Телефон оснащён цветным дисплеем, слотом для двух сим-карт, аккумулятором на 600 мАч, а также возможностью использовать карту памяти объёмом до 32 гигабайт.

"Мы рассчитываем, что к концу года до 50% продаж кнопочных телефонов в нашей рознице будет занимать Fontel, и рассматриваем возможность открытия продаж в других крупных розничных сетях России и стран СНГ", — поделился планами директор по продажам "Мегафона" Давид Борзилов.

Реализацией проекта, разработкой и поставками телефонов Fontel занимается дочерняя компания оператора Revo Charge. Вcего в 2023 году будет запущено в продажу восемь моделей под брендом Fontel.