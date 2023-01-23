МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. Мессенджер Telegram обогнал WhatsApp по объему трафика в России, но все еще держится на первом месте по числу пользователей, свидетельствуют данные российских мобильных операторов. Раскрыто, кому грозит потеря контроля над гаджетом из-за "мины" в Telegram

"Telegram продолжает сохранять лидерские позиции с марта 2022 года. В последние две недели декабря 2022 года его доля в общем объеме трафика в мессенджерах составляла 61% (WhatsApp — 28%). В январе 2023 года доля Telegram продолжает расти и составляет 62% (WhatsApp — 27%)", — сказано в сообщении "Мегафона".

Согласно данным МТС, доля Telegram от общего трафика мессенджеров составляет около 80%, по активности пользователей он по-прежнему обходит WhatsApp. По количеству же пользователей WhatsApp опережает все другие мессенджеры.

"Объем трафика мессенджера WhatsApp стабилен — нет ни роста, ни падения. Текущий уровень потребления равен апрелю 2022 года. При этом объем трафика Telegram в 2022 году превысил показатели WhatsApp и продолжает расти. Так, например, за первые две недели января рост составил 68% год к году", — сообщили в "Билайн". Россиян предупредили о новом ограничении в Telegram с 1 марта

По данным Tele2, на Telegram приходится около 75% от всего трафика мессенджеров. На WhatsApp — 19%. "При этом Telegram пока не обогнал WhatsApp по количеству пользователей и находится на втором месте", — добавили в операторе.

Главный аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций Карен Казарян считает, что Telegram обгонит WhatsApp по числу пользователей в стране весьма нескоро. "Так как у WhatsApp практически вся мобильная аудитория в России. Даже если они сравняются, чтобы обогнать, число пользователей WhatsApp должно снижаться", — пояснил он.

WhatsApp — принадлежащее компании Meta* приложение, с помощью которого можно отправлять и получать сообщения, звонки, фотографии, видео, документы и голосовые сообщения.

* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская