ХЕЛЬСИНКИ, 23 янв — ПРАЙМ. Финский производитель телекоммуникационного оборудования Nokia договорился с южнокорейской компанией Samsung о дальнейшем использовании патентов в области 5G и других технологий, стоимость контракта не раскрывается, но отмечается, что договор будет действовать несколько лет, следует из пресс-релиза Nokia. Эксперт рассказал, что тормозит развитие сетей 5G в России

Первый контракт финской компании с Samsung о 5G истек в конце прошлого года.

"В соответствии с соглашением, которое охватывает фундаментальные изобретения Nokia в области 5G и других технологий, Samsung будет производить платежи Nokia в течение нескольких лет начиная с 1 января 2023 года. Условия соглашения остаются конфиденциальными между сторонами", — говорится в сообщении.

Портфель патентов Nokia основан на более чем 130 миллиардах евро инвестиций в исследования и разработки, которые компания делала с 2000 года. Финская пресса также отмечает, что китайские производители мобильных телефонов Oppo, One Plus, Realme и Vivo не продлили свои лицензионные соглашения с Nokia и компания подала на них в суд.

Также, как ожидается, 26 января Nokia опубликует промежуточный квартальный финансовый отчет.

Nokia Corporation — компания телекоммуникационного оборудования для мобильных, фиксированных, широкополосных сетей и сетей IP. Штаб-квартира расположена в городе Эспоо, Финляндия. Операционная прибыль в 2021 году составила 2,158 миллиарда евро. Компания работает примерно в 130 странах мира.