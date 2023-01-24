МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. "Ростелеком" к 2030 году установит на своей сети 1000 устройств квантового распределения ключей (КРК), заявил директор проектов "Ростелекома" Сергей Ханенков в рамках форума "Доверенные квантовые технологии и коммуникации". "Ростелеком" получит средства на эксплуатацию инфраструктуры "Госуслуг"

Квантовое распределение ключей, или квантовое шифрование, — это метод безопасной связи. Он позволяет двум сторонам создать общий случайный секретный ключ, известный только им, который затем может быть использован для шифрования и дешифрования сообщений.

"Мы такую оценку делали, в том числе и Минцифры отправляли, это будет 1000 устройств на нашей сети", — ответил Ханенков на вопрос о том, какую долю в "Ростелекоме" будут составлять системы квантового распределения ключей до 2030 года.

Однако, по его словам, в отечественной сфере квантового шифрования все еще сохраняются определенные проблемы, в том числе низкая востребованность технологии. "Пока в мире не произошел инцидент со взломом или хищением какой-либо ценной информации, КРК больше выглядит как страховка", — отметил Ханенков.

Кроме того, само оборудование КРК достаточно дорогое. Эксперт считает, что в этом случае создание и оказание мер государственной поддержки — например, "сквозные проекты" — может помочь решить эту проблему.

Замглавы Минцифры Александр Шойтов осенью прошлого года заявил, что министерство планирует создать Национальный технологический центр по цифровой криптографии, чтобы эта компания обеспечивала частно-государственное взаимодействие и при этом развивала технологии криптографии. По его словам, в создании центра также примет участие государство, министерство надеется, что "соответствующая структура будет создана."