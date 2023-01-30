МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. "Ростелеком" ведет переговоры о приобретении "Мегафона" у USM Group, активом интересуются и другие инвесторы, в том числе непрофильные, сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на источники. "Мегафон" приобрел российского разработчика финансовых сервисов "ИнПлат"

"Как стало известно "Коммерсанту", "Ростелеком" ведет переговоры о приобретении "Мегафона" у USM Group. На оператора есть и другие претенденты, говорят источники "Коммерсанта", а сам USM уже начал реструктуризацию телекоммуникационных активов", говорится в материале.

Близкий к USM собеседник издания подчеркивает, что предложения о покупке "Мегафона" поступают не первый год. "Логично, что на компанию всегда есть претенденты. Любое предложение, естественно, и варианты продажи будут рассмотрены, но, конечно, все зависит от конкретных условий", — уточняет источник. "Мегафон" выпустил собственный бренд кнопочных телефонов

В Федеральной антимонопольной службе (ФАС) РФ сообщили газете, что ходатайства "Ростелекома" о приобретении "Мегафона" не поступало.

В конце года "Мегафон" начал приобретать у USM компании, связанные с телекоммуникациями, также указывает издание. Так, в декабре мобильный оператор купил разработчика аналитических платформ на базе искусственного интеллекта oneFactor, 100% разработчика ПО и провайдера систем поддержки бизнеса "Нэксайн" (бренд Nexign), а в январе — разработчика финансовых сервисов "Инплат" (работает с "ВКонтакте", "Одноклассниками" и другими сервисами). Один из источников предполагает, что реструктуризация активов происходит в преддверии продажи.

В "Ростелекоме", USM и "Мегафоне" отказались от комментариев.