МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. МТС с 1 февраля будет взимать комиссию в 1% за пополнение баланса мобильного телефона через сторонние сервисы, в то время как "Билайн" и "Мегафон" не планируют менять условия пополнения мобильного счета, рассказали РИА Новости опрошенные мобильные операторы. "Ростелеком" не сможет приобрести "Мегафон", считает эксперт

Ранее в понедельник в личном кабинете оператора МТС появилось сообщение, что с 1 февраля 2023 года начнут действовать новые условия пополнения лицевого счета. Как уточнялось в сообщении, в зависимости от выбранного абонентом способа оплаты услуг связи компания может удержать комиссию размером не более 1% от суммы платежа. Комиссия не будет взиматься в случае пополнения баланса при помощи автоплатежа оператора, в магазинах оператора, а также при оплате картой "МТС банка".

В свою очередь, в пресс-службах "Билайна" и "Мегафона" РИА Новости сообщили, что не планируют изменять условия пополнения через сторонние сервисы.

"Мы не планируем менять условия пополнения мобильного счета", — рассказали РИА Новости в пресс-службе мобильного оператора "Мегафон". В "Билайне" отметили, что "условия пополнения баланса не менялись". В пресс-службе Tele2 отказались от комментариев. РИА Новости также направило запрос в МТС.

Осенью прошлого года "Мегафон" сообщил, что меняет условия пополнения баланса через "Сбер": теперь за пополнение баланса через этот банк с абонента списывается комиссия размером в 1,44% от суммы платежа. Тогда в пресс-службе мобильного оператора РИА Новости пояснили, что изменения связаны с высокой комиссией банка, которую он не хочет снижать.