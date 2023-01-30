МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ будет следить за тем, чтобы МТС и другие мобильные операторы сохраняли для своих пользователей возможность пополнять счет без комиссии, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. МТС введет комиссию за пополнения через сторонние сервисы

Ранее МТС сообщил клиентам, что с 1 февраля будет взимать комиссию в 1% за пополнение баланса мобильного телефона через сторонние сервисы. При этом комиссия не будет взиматься в случае пополнения баланса при помощи автоплатежа оператора, в его магазинах, а также при оплате картой "МТС банка". Другие операторы — "Билайн" и "Мегафон" заявили РИА Новости, что не планируют менять условия пополнения мобильного счета.

"ФАС России будет внимательно следить за сохранением операторами связи альтернативных возможностей пополнения лицевого счета без комиссии", — заявили в антимонопольной службе.

Там также отметили, что в случае пополнения с помощью услуги автоплатежа абонент имеет возможность контролировать действия банка – кредитная организация предупреждает о каждом предстоящем исполнении автоплатежа в смс или push-уведомлении.

Осенью прошлого года "Мегафон" сообщил, что меняет условия пополнения баланса через "Сбер": теперь за пополнение баланса через этот банк с абонента списывается комиссия размером в 1,44% от суммы платежа. Тогда в пресс-службе мобильного оператора РИА Новости пояснили, что изменения связаны с высокой комиссией банка, которую он не хочет снижать.