МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Средний рост тарифов на мобильную связь к концу 2023 года вряд ли превысит 10%, поскольку они находятся под контролем ФАС и Минцифры, поделился мнением с РИА Новости заместитель руководителя Центра компетенций НТИ на базе Сколтеха по технологиям беспроводной связи и интернета вещей Александр Сиволобов. Контроль ФАС позволил снизить тарифы на электроэнергию в регионах России

По его словам, причиной роста тарифов, в первую очередь, стала инфляция, которая затронула все расходные статьи бюджета операторов. Цены на все виды товаров и услуг, включая электричество, также выросли за прошлый год, кроме того, усложнилась и ситуация с кадрами. Именно поэтому операторы и были вынуждены поднимать цены, считает эксперт.

"Как правило, рост тарифов находится под надзором ФАС, поэтому рост выше инфляционных ожиданий может столкнуться с противодействием этого ведомства и Минцифры. Таким образом, средний рост тарифов вряд ли превысит 10%, хотя у отдельных абонентов он может оказаться выше", — отметил Сиволобов, говоря о ситуации, которая может сложиться к концу 2023 года.

Отвечая на вопрос, связан ли рост цен на тарифы мобильной связи с ростом затрат на телекоммуникационное оборудование, он подчеркнул, что "оборудование — это лишь одна из статей расходов". "Конечно, стоимость техники, запасных частей и расходных материалов увеличилась. Однако также наблюдается процесс сокращения масштаба строительства и умощнения сетей, поэтому это не единственный или ведущий фактор", — отметил Сиволобов.

В середине апреля ФАС РФ опубликовала методические рекомендации поэтапной индексации тарифов операторов связи с учетом текущего уровня инфляции, разработанные для обеспечения развития экономики РФ в условиях санкций. Обоснованность изменения тарифов операторов определяется службой в связи с соответствием изменению инфляции по еженедельно публикуемым данным Росстата. Изменение признается обоснованным, если уровень изменения тарифов соответствует инфляции с начала года по состоянию на последнюю неделю месяца.